Taranto blindata per i Giochi: Iacovone raggiungibile solo in navetta

Taranto cambia viabilità per la cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo. In occasione dell’evento di oggi allo stadio Erasmo Iacovone, sold out e alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della premier Giorgia Meloni, scatterà un dispositivo straordinario concordato tra Comitato organizzatore, Comune, Questura e Prefettura.

Per ragioni di sicurezza, l’area attorno allo stadio sarà interdetta alle auto private. Gli spettatori potranno raggiungere lo Iacovone esclusivamente con le navette di Kyma Mobilità, in partenza dai principali parcheggi di scambio predisposti agli ingressi della città.

Le aree individuate sono quelle nei pressi del futuro ospedale San Cataldo, con circa 1.200 posti, Parco Cimino, Taranto 2 nei pressi della clinica Bernardini, il terminal di piazzale Democrate a Porta Napoli e il Park Cruise Port, utilizzabile da chi arriva dalle zone Tamburi, Paolo VI e Lido Azzurro attraverso la statale 106.

Il servizio navetta sarà operativo con corse ogni venti minuti e proseguirà fino al completo deflusso del pubblico. Dalle 16 saranno disponibili ulteriori collegamenti da Pezzavilla e da via Guarini a Talsano.

Potenziato anche il trasporto urbano. Le linee 1/2 e 3 garantiranno collegamenti diretti verso lo stadio lungo l’asse Tamburi-via Orsini-Iacovone, mentre la linea 8 seguirà il percorso via Margherita-piazza Carbonelli-stadio.

Un dispositivo specifico è stato previsto per le persone con disabilità e i loro accompagnatori. Due le aree di parcheggio riservate: una all’incrocio tra viale Trentino e via Ancona, l’altra tra piazza Spagnoletti e via Candelli. Da entrambe partiranno navette dedicate.

Gli spettatori potranno entrare allo Iacovone attraverso due accessi: uno sul lato nord-ovest, nei pressi di via Iacovone, e l’altro sul lato sud, in prossimità di via Lago Maggiore. I varchi saranno aperti dalle 16.30 alle 18.30.

Numerosi anche i divieti di sosta. Dalle 9 alle 20 saranno interessate piazza Castello Aragonese, piazza Municipio, vico Nasuti, discesa Vasto, corso Vittorio Emanuele II, piazzetta De Geronimo e largo Latagliata. Per l’intera giornata saranno invece vietati i parcheggi in numerose strade attorno allo stadio e alla Salinella, tra cui via Ancona, via Maestri del Lavoro, via Iacovone, via Golfo di Taranto, via Scotti, via Lago Maggiore, viale Trentino e piazza Spagnoletti.

Le limitazioni più significative riguarderanno anche il traffico. Dalle 16 alle 20 sarà sostanzialmente isolata dal transito automobilistico la Città Vecchia, con chiusure nell’area di via Cristoforo Colombo, via Mercato Nuovo, via Porto Mercantile, ponte Sant’Egidio e ponte Girevole.

Via Iacovone e via Lago Maggiore resteranno chiuse dalle 6 alle 24. Dalle 13 alle 24 lo stop alla circolazione interesserà inoltre via Ancona e la bretella est, via Maestri del Lavoro, via Scotti, via Golfo di Taranto, via Lago di Montepulciano, via Candelli, via Lago di Como e via Lago di Alimini Grande.

Il piano punta a separare completamente il traffico privato dai flussi diretti allo stadio, dove sono attese migliaia di persone per la cerimonia che darà ufficialmente il via alla ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo.