Trofeo nazionale di Salvamento, pioggia di medaglie per la Sottosopra

Brillanti risultati per il settore salvamento degli atleti dell’Asd “Sottosopra” nella 35esima edizione del Trofeo nazionale “Daniele Conte”, riservato alla categoria Juniores- Cadetti-Seniores svoltosi nella piscina di Civitavecchia.

Sul podio i due ori di Leonzio Cardone per trasporto manchino e manichino pinne e torpedo; un oro di Alessandro Ruiz De Castro per la specialità super lifesaver e un oro di Cosimo Carone per il trasporto manichino.

Due medaglie d’argento sono di Alessandro Ruiz De Castro per i 100 metri e Cosimo Carone per la super lifesaver; i bronzi per la staffetta manichino di Cardone, Carone, De Castro e Parisi, due di Alessandro De Castro per manichino pinne e torpedo, e una medaglia di bronzo per Leonzio Cardone nel trasporto manichino di 100 metri.

Il podio femminile di bronzo nel trasporto del manichino è di Ilaria Fiumisetto, Chiara Missure, Aurora Forte e Giorgia Bray.

Grande soddisfazione, quindi, per le prove degli atleti dell’allenatore Stefano Scatasta che hanno partecipato per il primo anno alla competizione di Civitavecchia.

Il Trofeo nazionale di salvamento è organizzato dal Comitato Regionale Lazio F.I.N. con la collaborazione del GS Fiamme Oro da 35 anni ed è intitolato alla memoria di Daniele Conte, giovane poliziotto e atleta scomparso a causa di un incidente stradale 35 anni fa.