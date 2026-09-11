Valtur Brindisi, successo a Cagliari: battuta Sassari 68-64 nel primo test in Sardegna

La Valtur Brindisi supera la Dinamo Sassari 68-64 al PalaPirastu di Cagliari nel primo dei due test amichevoli organizzati in Sardegna. Una vittoria arrivata al termine di una gara condotta a lungo dai biancoazzurri, capaci di toccare anche il +14, prima di subire la rimonta dei padroni di casa e trovare nel finale le energie per piazzare il break decisivo.

Coach Nicola Brienza parte con Cinciarini, Bolpin, Fantoma, Esposito e Williams. L’approccio di Brindisi è subito convincente: difesa aggressiva, buone soluzioni in transizione e primo allungo sul 10-18. Il quarto iniziale si chiude sul 17-22.

Nel secondo periodo Sassari prova a cambiare ritmo con un parziale di 8-2, trascinata da Nze, ma la Valtur reagisce con personalità. Cinciarini prende in mano la squadra, mentre Brindisi sfrutta il campo aperto e torna ad allungare fino al 32-41 dell’intervallo. Da segnalare un problema alla caviglia per Mastellari, costretto inizialmente a lasciare il parquet e rientrato poi nel corso del terzo quarto.

Dopo la pausa il ritmo si abbassa, ma la Valtur mantiene il controllo. Le giocate sotto canestro di Williams e una tripla di Bolpin spingono Brindisi fino al massimo vantaggio sul 40-54, prima del 45-54 con cui si chiude la terza frazione.

Nell’ultimo quarto cambia però l’inerzia della partita. Sassari piazza un parziale di 16-2, approfittando anche di un antisportivo fischiato a Cinciarini e di un tecnico a Miani. Al 35’ il punteggio torna in equilibrio sul 56-56 e, a tre minuti dalla fine, la Dinamo completa il sorpasso sul 60-58.

Nel momento più difficile arriva però la reazione della Valtur. Esposito trova una tripla pesantissima, poi Bolpin va a segno e Williams chiude il controbreak di 0-7 con una schiacciata in campo aperto. È lo strappo che decide la gara e consegna a Brindisi il successo per 64-68.

Top scorer biancoazzurro Williams con 17 punti, seguito da Cinciarini con 15, mentre Bolpin ed Esposito ne realizzano 10 a testa. Per Sassari 20 punti di Aromando e 15 di Nze.

Per la Valtur arriva così la prima vittoria ufficiale del precampionato, escludendo lo scrimmage disputato contro Ruvo.

Sabato alle 20 secondo confronto tra Sassari e Brindisi, questa volta al Pala Sa Roda di Oristano. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming su TeleRegione, canale 77 del digitale terrestre.

IL TABELLINO

Banco di Sardegna Sassari-Valtur Brindisi 64-68

(17-22, 32-41, 45-54, 64-68)

Sassari: Nze 15, Young 2, Longo, Petrovic, Grande 6, Brunu, Nobili 6, Brooks 4, Monaldi 2, Vitali 9, Aromando 20. All. Vitali.

Valtur Brindisi: Errico ne, Caroti 5, Mastellari, Bolpin 10, Del Cadia, Miani 5, Esposito 10, Fantoma 6, Williams 17, Cinciarini 15. All. Brienza.