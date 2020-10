Coronavirus, 18 ottobre: 22 casi nel Brindisino. In Puglia positivi/tamponi 6,4%

Sono 301 i casi di nuovi positivi al Covid-19 su 4.633 test registrati oggi in Puglia (positivi/tamponi 6,4% rispetto al 6,5% di ieri) e tre le persone morte, due nel Barese e una nella Bat. La maggior parte dei casi continua ad essere nella provincia di Bari con 154 nuovi positivi; 75 sono in provincia di Foggia, 30 in provincia BAT, 22 in provincia di Brindisi, 13 in provincia di Taranto, 7 in provincia di Lecce e uno attribuito a un residente fuori regione (1 caso di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito). Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 488.758 test. 5.517 sono i pazienti guariti e 5.233 sono i casi attualmente positivi.