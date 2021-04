Erchie in piena emergenza Covid, oltre 100 casi. Il sindaco chiude anche i panifici

Oltre cento cittadini positivi al covid in un comune con poco più di ottomila abitanti: anche Erchie piomba nell’incubo Covid proprio mentre la Puglia si sta per risvegliare finalmente in area arancione. Con un’ordinanza firmata sabato il sindaco Pasquale Nicolì ha imposto sino al 2 maggio chiusure drastiche tra cui una che sta facendo molto discutere in paese: quella dei panifici. Le rivendite di pane, così come gastronomie, gelaterie, pasticcerie, pasta fresca e pizzerie da asporto potranno solo consegnare a domicilio. Nell’ordinanza si dispone anche la sospensione del commercio ambulante, la chiusura alle ore 18 di tutti gli esercizi di vendita al dettaglio con facoltà di orario continuato a partire dalle 7 del mattino, chiusura di tutte le attività di ristorazione e bar che potranno solo effettuare consegne a domicilio sino alle 22.

Intanto sono stati 20 i nuovi casi positivi a Mesagne nella giornata di sabato: anche qui piena emergenza pandemia in atto con il sindaco Toni Matarrelli che con un’ordinanza ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado sino al 2 maggio. A Mesagne sono circa 150 i positivi negli ultimi cinque giorni e il numero potrebbe ancora salire.