Medici e infermieri no vax, altri 20 rischiano la sospensione

La Asl di Brindisi guida in Puglia la crociata contro gli operatori sanitari no vax: Su un totale di 147 non vaccinati, sono in tutto 15 i medici e gli infermieri già sospesi dalla Asl di Brindisi sino al 31 dicembre. Ma nella giornata di sabato dalla direzione generale sono partite altre 20 lettere di diffida indirizzate a chi ancora non risulta essersi sottoposto al vaccino anticovid in servizio nelle strutture dell’azienda con l’obbligo di provvedere dal 22 al 27 settembre. In caso contrario i nominativi dei no vax saranno segnalati agli Ordini professionali di appartenenza per i provvedimenti di sospensione.

La Asl di Brindisi è l’unica in Puglia ad aver attuato provvedimenti di sospensione dal lavoro nei confronti dei propri dipendenti non vaccinati.

In tutta la regione secondo il report settimanale del governo, sono più di 9mila i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari non ancora vaccinati, il 6.45% del totale.

Intanto il Dipartimento Salute della Regione Puglia ha chiesto, attraverso una circolare interna, ai direttori delle Asl e degli ospedali di trasmettere entro lunedì alle 12 il numero di certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid rilasciato dai medici di base durante la campagna vaccinale.