Sei morti in un giorno a Brindisi: settantenni che non hanno fatto in tempo a vaccinarsi

SONO TUTTI 70ENNI, OSSIA LA FASCIA VACCINATA SOLO DA QUESTA SETTIMANA

đź”´ Risale il contagio in Puglia: Taranto e Bari sono le prime due province in Italia per casi rispetto al numero degli abitanti. Migliora la situazione di Brindisi.

✅ Aumentano ancora i ricoveri nelle terapie intensive pugliesi: nuovo record dall’inizio della pandemia.

✅ Giovedì vaccini per i nati nel 1946 e nel 1947: c’è disponibilità anche di Pfizer per chi non può ricevere Astrazeneca.

➡️ Speciale Covid – Mercoledì 14 aprile 2021

(Puntata n. 155)

▶️ A cura di Gianmarco Di Napoli

Direttore il7 Magazine/Senza Colonne