Alopecia, contributo regionale per acquisto parrucche: ampliata platea dei beneficiari

I pazienti affetti da alopecia, legata a trattamenti chemioterapici o altre malattie certificate da uno specialista, possono ottenere un contributo per l’acquisto di una parrucca. È quanto previsto dal Regolamento regionale numero 7 del 6 agosto scorso, nel quale sono stati ampliati i beneficiari dei contributi per l’acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici, includendo anche quelli in fase di recidiva dopo ventiquattro mesi dalla prima richiesta, e i soggetti affetti da alopecia, indipendentemente dalla causa. Il fondo regionale per il 2025 ammonta a 450mila euro, di cui 300mila euro destinati a chi affronta trattamenti chemioterapici; 100mila per pazienti con recidive tumorali e 50mila euro per persone colpite da alopecia causata da altre malattie.

“Questo è un provvedimento di alto valore umano e sociale – dice il direttore generale della Asl Brindisi, Maurizio De Nuccio – perché riconosce l’importanza del benessere psicologico e dell’autostima durante il difficile percorso della malattia. La perdita dei capelli, legata a terapie oncologiche o altre patologie, rappresenta un momento delicato, soprattutto per una donna. Garantire un supporto concreto, anche attraverso l’accesso facilitato a una parrucca, significa offrire dignità e vicinanza”.

Il Regolamento regionale 7/2025 prevede che ogni residente in Puglia possa presentare domanda di accesso al contributo sulla base di un format di domanda, predisposto dalla Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà e reso disponibile alle aziende sanitarie, alle aziende ospedaliere e agli Irccs, al fine di favorire la più ampia e diffusa informazione dei cittadini.