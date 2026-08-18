Asl Brindisi, Stefano Rossi nuovo direttore generale: prende il posto di De Nuccio

Cambio al vertice dell’Asl Brindisi. La Giunta regionale pugliese ha approvato la nomina di Stefano Rossi a nuovo direttore generale dell’azienda sanitaria brindisina. Rossi subentra a Maurizio De Nuccio, alla guida dell’Asl dal 2023.

Per il nuovo direttore generale si tratta di un ritorno a Brindisi. Rossi, avvocato cassazionista, ha infatti già ricoperto l’incarico di direttore amministrativo dell’Asl Brindisi dal dicembre 2011 al gennaio 2015, prima di proseguire il proprio percorso professionale ai vertici di altre aziende sanitarie pugliesi.

Nato nel 1964 e laureato in Giurisprudenza alla Luiss di Roma con 110 e lode, Rossi ha maturato una lunga esperienza nel Servizio sanitario regionale. Dal 2000 al 2011 ha lavorato nell’Asl Lecce come avvocato dirigente e responsabile della struttura legale. Successivamente ha assunto incarichi di vertice anche nell’Asl Taranto, prima come commissario straordinario e poi come direttore generale.

Nel suo curriculum figurano inoltre la designazione, nell’agosto 2022, a commissario straordinario dell’Asl Lecce e, nel dicembre 2021, quella a commissario straordinario della costituenda Azienda ospedaliera “Vito Fazzi” di Lecce.

Alla consolidata esperienza amministrativa e manageriale Rossi affianca una specifica formazione nel settore sanitario. Ha frequentato il corso per direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende del Servizio sanitario regionale promosso dalla Regione Puglia con Agenas e un corso di alta formazione in management sanitario presso l’Università del Salento.

Con la nomina di Rossi si apre dunque una nuova fase per l’Asl Brindisi, affidata a un dirigente che conosce già direttamente la realtà sanitaria del territorio e che negli ultimi anni ha maturato esperienze di gestione in diverse aziende del sistema sanitario pugliese.