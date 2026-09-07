Brindisi, apertura straordinaria della cappella “Cristo del Passo” per la festa dell’Ave Maris Stella

Apertura straordinaria della cappella “Cristo del Passo” a Brindisi in occasione delle manifestazioni organizzate per la festa dell’Ave Maris Stella, in programma dall’8 al 13 settembre.

L’appuntamento è fissato per martedì 8 settembre 2026, nel giorno dedicato alla Natività della Vergine Maria. Il raduno e la partenza della processione sono previsti alle 17.30 dal Villaggio Pescatori. Durante il percorso sarà aperta eccezionalmente al pubblico la cappella del Cristo del Passo.

L’iniziativa è promossa dal Rotary Club Brindisi e dal Distretto Rotary 2120 Puglia e Basilicata, nell’ambito delle celebrazioni che coinvolgono anche l’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni, l’Unità Pastorale del Casale e le parrocchie Ave Maris Stella e Regina degli Apostoli.

La festa proseguirà fino al 13 settembre con le iniziative religiose dedicate alla Madonna. Il tema scelto per quest’anno è: “Nell’Anno Francescano, con Maria, Stella del Mare, artigiani di pace”.