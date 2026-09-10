Cuore, screening gratuiti in nove farmacie pugliesi: due giornate il 25 settembre e il 16 ottobre

Arrivano anche in Puglia i Cardio Check Up, screening dedicati alla prevenzione cardiovascolare promossi dal network Farmacie Specializzate di Unifarco Laboratori.

Dal 7 settembre al 17 ottobre il servizio sarà disponibile a prezzo ridotto nelle farmacie aderenti, mentre nelle giornate del 25 settembre e del 16 ottobre il Cardio Check Up Base sarà gratuito, insieme alla consulenza del farmacista.

Il controllo prevede un questionario sul rischio cardiovascolare e la misurazione di circonferenza addominale, pressione arteriosa e glicemia, con l’obiettivo di individuare eventuali fattori di rischio e orientare, quando necessario, verso ulteriori approfondimenti medici.

I dati dell’Istituto Superiore di Sanità mostrano che in Puglia la pressione elevata, considerando anche chi assume farmaci antipertensivi, riguarda il 50% degli uomini e il 39% delle donne tra i 35 e i 74 anni. Rilevante anche il problema del peso: è in sovrappeso il 46% degli uomini e il 36% delle donne, mentre l’obesità interessa rispettivamente il 29% e il 38%.

Sono nove le farmacie pugliesi che aderiscono alle due giornate gratuite: Farmacia Basile a Barletta, Farmacia Meliota e Farmacia Castellaneta a Taranto, Farmacia San Francesco a San Severo, Farmacia San Lorenzo a Francavilla Fontana, Farmacia dell’Ospedale a Lecce, Farmacia G. Licignano a Galatina e, a Foggia, Farmacia San Giuseppe e Farmacia Stoduto.

La partecipazione avverrà secondo le modalità di prenotazione e le disponibilità stabilite dalle singole farmacie.

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