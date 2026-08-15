Ferragosto solidale a Bari, 160 pizze ai senza fissa dimora: «Crescono le famiglie in difficoltà»

Un Ferragosto all’insegna della solidarietà a Bari, dove l’associazione Incontra ha distribuito 160 pizze alle persone senza fissa dimora, offerte dal pizzaiolo e star dei social Enrico Porzio. Al fianco dei volontari baresi anche un gruppo scout arrivato dalla Lombardia.

L’iniziativa arriva in un momento in cui, secondo il fondatore dell’associazione Michele Tataranni, cresce il numero delle persone in difficoltà. «Nell’ultimo anno le famiglie che si sono rivolte a noi sono aumentate di 120 unità, senza contare i senza fissa dimora, i separati e chi ha perso il lavoro».

La scelta di distribuire le pizze proprio a Ferragosto nasce dalla volontà di contrastare la solitudine che, nei giorni di festa, può diventare ancora più pesante. «Per chi vive in strada mangiare una pizza è davvero raro», ha spiegato Tataranni.

Incontra può contare su circa 150 volontari, alcuni dei quali giovanissimi, a partire dai 15 anni. Le attività sono proseguite anche nonostante il caldo intenso degli ultimi giorni. Dopo l’anguriata organizzata ieri in piazza Moro con Progetto Arca, questa mattina è stata aperta la sede di via Dieta di Bari per il caffè letterario dedicato ai clochard.

«Non vogliamo sostituirci alle istituzioni – ha concluso Tataranni – ma essere un collegamento con quelle situazioni di fragilità che spesso rischiano di rimanere fuori dalla rete degli aiuti».