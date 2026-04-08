Gabriele Cirilli porta “Cirilli & Family” al Tex di San Vito dei Normanni

Arriverà giovedì 9 aprile alle 21:00 al Tex – Il teatro dell’Ex Fadda di San Vito dei Normanni lo spettacolo “Cirilli & Family”, scritto e interpretato da Gabriele Cirilli, inserito nella stagione teatrale 2025/26.

Lo spettacolo propone uno sguardo ironico e vivace sulla famiglia di oggi, raccontata come uno spazio di relazioni, contraddizioni, affetto e piccoli conflitti quotidiani. A partire dalla propria esperienza personale, Cirilli costruisce una narrazione comica capace di trasformare episodi comuni e dinamiche domestiche in momenti di forte riconoscibilità per il pubblico.

Al centro della performance non c’è soltanto la comicità, ma anche un messaggio più ampio: la convinzione che, quando le persone condividono un obiettivo e agiscono mosse dall’amore, un gruppo possa diventare una vera famiglia. Da qui nasce anche una riflessione sul senso di responsabilità collettiva e sull’importanza dei gesti quotidiani, dal risparmio energetico alla raccolta differenziata, come forme concrete di attenzione verso gli altri e verso il futuro.

A impreziosire il progetto è la supervisione artistica di Carlo Conti, voluta dallo stesso Cirilli, che ne ha sottolineato la visione e la capacità organizzativa, esprimendo gratitudine per il contributo dato allo spettacolo.

L’evento rientra nella rassegna promossa dal Comune di San Vito dei Normanni e da Puglia Culture. I biglietti sono disponibili a partire da 14 euro. Per informazioni è possibile consultare il sito di Puglia Culture.