Incendi boschivi, il Parco Terra delle Gravine rafforza il piano di prevenzione per l’estate 2026

Sorveglianza del territorio, pattugliamenti quotidiani e supporto alle operazioni di spegnimento: entra in azione il programma di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi 2026 del Parco naturale regionale Terra delle Gravine, gestito dalla Provincia di Taranto.

Il piano prevede un sistema di monitoraggio costante per individuare tempestivamente eventuali focolai e garantire interventi rapidi in caso di emergenza. Tra le misure operative anche l’utilizzo di vasche mobili per il rifornimento idrico di elicotteri e mezzi terrestri, collocate in aree strategiche del territorio.

L’attività è realizzata in collaborazione con la sezione Protezione civile della Regione Puglia e con il coordinamento delle associazioni provinciali di volontariato, nell’ambito del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Il sistema coinvolge anche la Sala operativa unificata permanente (Soup) e tutte le componenti regionali impegnate nell’antincendio boschivo, con l’obiettivo di assicurare un coordinamento efficace nelle fasi di controllo e intervento.