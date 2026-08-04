Leggi tutto" />

Scuola, pubblicate le prime GPS 2026: docenti in attesa delle supplenze

Condividi su

È iniziata la fase di pubblicazione e aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze della scuola valide per il prossimo biennio.

Gli uffici scolastici provinciali stanno procedendo alla pubblicazione delle GPS 2026/28, un passaggio atteso da migliaia di docenti pugliesi impegnati nella corsa agli incarichi annuali e temporanei.

Le graduatorie rappresentano uno strumento fondamentale per il sistema scolastico, soprattutto nelle regioni dove ogni anno si registra un numero significativo di supplenze.

In Puglia l’attenzione è particolarmente alta per alcune classi di concorso e per il sostegno, settore nel quale resta forte il fabbisogno di personale specializzato.

Dopo la pubblicazione delle graduatorie seguiranno le procedure per l’assegnazione degli incarichi. I docenti dovranno verificare posizione, punteggio ed eventuali aggiornamenti.

Il nuovo anno scolastico si prepara quindi con una fase amministrativa complessa, che coinvolge migliaia di insegnanti e famiglie.

Condividi su