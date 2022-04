“La provvigione del diavolo”, il nuovo romanzo noir ambientato a Brindisi

Dopo “L’unguento delle streghe”, primo romanzo della serie dedicata a Piergiorgio (Pigì) Sovieri – giornalista d’inchiesta del Gazzettino di Puglia – nel quale il protagonista era risultato determinante per la soluzione del caso dell’assassinio della sua ex moglie, il cronista viene coinvolto in una nuova vicenda che apparentemente si presenta come una rapina in villa finita male.

L’uomo che è stato ridotto in fin di vita non è una persona qualunque: è l’avvocato Ugo Destrasi, Direttore delle relazioni internazionali dell’ANAPE, l’Agenzia Nazionale per gli approvvigionamenti energetici.

I suoi aggressori hanno parlato tra loro in arabo, hanno neutralizzato i sofisticati sistemi di allarme della villa, lo hanno aggredito chiedendogli di aprire la cassaforte e, di fronte al suo rifiuto, lo hanno picchiato a morte, senza toccare la moglie e senza portare via nulla dall’abitazione.

La vasta rete dei contatti internazionali dell’avvocato Destrasi entra in fibrillazione per l’efferatezza dell’aggressione, temendo che essa possa celare ben altre strategie: da Roma ad Algeri, da Parigi a Washington, la rete dei sodali della vittima si mobilita per cercare di comprendere le ragioni oscure dell’aggressione.

Entrano così in campo una serie di personaggi legati ai servizi di sicurezza di vari Paesi, che riescono ad intercettare alcuni spunti nelle “dark net” frequentate dai gruppi integralisti islamici, in cui si ipotizza che gli aggressori cercassero di impadronirsi del risultato di una clamorosa scoperta scientifica che potrebbe azzerare il valore dei combustibili fossili in favore di un nuovo propellente a impatto zero ricavato dall’elettrolisi dell’acqua ottenuta senza utilizzo di energia elettrica.

Il numero dei possibili mandanti è sterminato: dalle organizzazioni terroristiche islamiche ai tanti sodali della vittima, dai potentati affaristici internazionali ai parenti più prossimi all’uomo.

In un tourbillon di eventi all’apparenza incoerenti e contraddittori, sarà ancora una volta Pigì Sovieri e il suo caratteristico “pensiero ruminante” a suggerire la chiave interpretativa che consentirà all’amico Maggiore dei Carabinieri Jacopo Bellono di portare alla luce la verità.

Il romanzo è reperibile – oltre che su tutti i siti on line – presso le seguenti librerie di Brindisi:

Libreria Indipendenza, Via Indipendenza;

Libreria Giunti al Centro, Corso Garibaldi;

Libreria Feltrinelli, Corso Umberto

L’autore

Giuseppe Marchionna è laureato con lode in Filosofia all’Università di Macerata.

Ha ricoperto numerosi incarichi istituzionali – tra cui quello di Sindaco di Brindisi nel corso del grande esodo albanese del 1991 – e svolto vari incarichi professionali per conto di diverse amministrazioni pubbliche.

Il 26 marzo 2017 è stato insignito della Cittadinanza Onoraria dalla Città di Valona (Albania) con la seguente motivazione: “per aver innescato ed avviato la grande gara di solidarietà e di sostegno materiale offerto dalla Città di Brindisi ai nostri concittadini durante il grande esodo del marzo 1991”.

È autore di diversi saggi su temi di natura politica e socio-economica:

• Il socialismo difficile (1985), Congedo Editore, con prefazione di Gianni Baget Bozzo;

• Diario dall’inferno di Brindisi – Il racconto dei giorni del grande esodo albanese (2011), libro celebrativo del Comune di Brindisi per il ventennale dell’esodo albanese in Puglia;

• Migrazione, solidarietà e sviluppo nel Mediterraneo del Terzo Millennio (2011), Besa Editrice, con prefazione di Nichi Vendola, pubblicato anche in lingua inglese in occasione del “25th Meeting of the Committee of the Regions – CIVEX Commission”;

• La democrazia deliberativa. Teoria e prassi della partecipazione popolare alle scelte di governo al tempo della crisi della politica, dei partiti e delle istituzioni (2016), Quaderni Fondazione Brodolini;

In narrativa ha pubblicato:

• L’unguento delle streghe (2019), Vertigo Edizioni, primo romanzo della serie dedicata al giornalista d’inchiesta Pigì Sovieri.

• La provvigione del diavolo (2022), NeP Edizioni, è la sua ultima prova narrativa.