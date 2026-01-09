Oggi la proclamazione dei 50 eletti del Consiglio regionale della Puglia

Entro la mattinata di oggi l’Ufficio centrale elettorale della Corte d’Appello di Bari procederà alla proclamazione ufficiale dei 50 consiglieri regionali della Puglia. Non è prevista una cerimonia pubblica, come avvenuto per il presidente della Regione: la proclamazione coinciderà con l’invio formale del verbale alle sei Prefetture pugliesi e al Consiglio regionale della Puglia.

Secondo quanto si apprende, non sono attese novità rispetto agli esiti già certificati dalla piattaforma del Ministero dell’Interno “Eligendo” al termine dello spoglio dello scorso 24 novembre. La maggioranza di centrosinistra ottiene 29 seggi, mentre 21 vanno all’opposizione di centrodestra.

Nel dettaglio, al Partito Democratico spettano 14 seggi, 7 alla lista Decaro Presidente, 4 al Movimento 5 Stelle e 4 a Per la Puglia. Sul fronte del centrodestra, Fratelli d’Italia ottiene 11 seggi, Forza Italia 5 e la Lega 4. Il ventunesimo seggio dell’opposizione è attribuito a Luigi Lobuono, candidato presidente, che dovrà ora scegliere a quale gruppo consiliare aderire, con una probabile confluenza in Forza Italia.

La Corte d’Appello ha applicato la legge elettorale tenendo conto anche delle precedenti sentenze del Tar e del Consiglio di Stato in materia. Solo eventuali ricorsi presentati dai candidati non eletti potrebbero rimettere in discussione l’assegnazione dei seggi, che da oggi diventano ufficiali.

Come previsto dallo Statuto della Regione Puglia, il presidente Antonio Decaro dovrà nominare gli assessori della nuova giunta entro dieci giorni dalla sua proclamazione: dei dieci assessori consentiti, otto dovranno essere scelti tra i consiglieri regionali eletti.