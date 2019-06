Pizzica in Tour, il Festival della Taranta a Ostuni, Ceglie, Locorotondo, Leporano e Isernia

Torna anche quest’anno nelle piazze di Puglia, Basilicata e Molise il Festival di Pizzica e Taranta “Pizzica in Tour” ideato da Michele Conenna che per la quarta volta condurrà la kermesse insieme al volto noto televisivo, Nicla Pastore.

Partirà da Leporano (Ta), il tour itinerante di Pizzica & Taranta “Pizzica in Tour”. La manifestazione, che si propone di unire cultura, tradizione e divertimento, è ideata da Michele Conenna, direttore artistico della kermesse, in collaborazione con l’Associazione Culturale “Le Radici del Sud” che è parte integrante del progetto. A presentare la serata sarà lo stesso Conenna insieme a Nicla Pastore. Tre i gruppi partecipanti provenienti dalle province di Brindisi e Lecce – spiega Conenna. Ad aprire la serata sarà il gruppo promotore dell’evento “Le Radici del Sud” che con una rivisitazione storico-culturale che mostrerà il vero rito del tarantismo, condito poi da altre pizziche di un nuovo sound.

L’evento che nasce ad Ostuni, quest’anno toccherà 5 piazze. Il 21 Luglio a Leporano, nel tarantino, il 05 Agosto a Ceglie Messapica, in Piazza Plebiscito, ad Ostuni, il 17 Agosto a Capracotta, Molise e il 30 Agosto gran finale a Locorotondo, in piazza mitrano. Ricordiamo che l’evento sarà trasmesso in Tv e dalla testata Ostuni Notizie. La serata avrà inizio alle ore 21.30 e vedrà inoltre l’esibizione di 4 ragazze provenienti direttamente dalla Notte della Taranta.

L’evento è patrocinato dai vari Comuni e in modo particolare dagli Assessorati al Turismo. Inoltre l’evento gode del patrocinio della Regione Puglia. Nei prossimi giorni ulteriori novità sul cast e i dettagli organizzativi.