Primitivo di Manduria, il Consorzio di Tutela rafforza la presenza in Cina

Il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria prosegue e consolida il proprio percorso di crescita e apertura internazionale, affiancando all’attività normativa una strategia sempre più strutturata di promozione sui mercati esteri.

Dopo aver potenziato le attività di tutela con l’approvazione del regolamento sull’utilizzo della denominazione “Primitivo di Manduria DOC e DOCG” nei prodotti composti, elaborati o trasformati, prosegue ora il lavoro di valorizzazione con un nuovo intervento dedicato al mercato cinese.

Si tratta di un passo deciso verso l’internazionalizzazione, che conferma la volontà di portare il vino simbolo della Puglia oltre i confini europei, consolidando la presenza in mercati ad alto potenziale e rafforzando, al tempo stesso, l’immagine del territorio di origine.

Nel solco del programma OCM Vino Paesi Terzi 2025-2026 prende il via la seconda tappa del progetto di promozione in Cina, dopo una prima fase avviata nel novembre 2025. Un’area strategica, quella asiatica, dove la domanda di Primitivo di Manduria continua a registrare segnali di crescita costante.

Il 17, 19, 21 e 23 maggio, insieme ai rappresentanti delle aziende consorziate, prenderà il via un articolato roadshow che toccherà quattro grandi città cinesi: Shanghai, Pechino, Wuhan e Guangzhou. Un evento itinerante pensato per incontrare operatori del settore, buyer selezionati e rappresentanti della stampa specializzata, con l’obiettivo di consolidare il posizionamento della denominazione nel mercato asiatico.

Nel corso delle 4 tappe sono previste anche masterclass dedicate al Primitivo di Manduria, curate da Sophie Liu, wine expert riconosciuta nel panorama asiatico, protagonista degli incontri di approfondimento rivolti a operatori e stampa.

Sarà, inoltre, allestito un banco istituzionale con le etichette delle altre aziende aderenti, gestito dai sommelier del Consorzio, che si confronteranno direttamente con buyer, giornalisti e operatori del settore, contribuendo a raccontare in maniera corale l’identità della denominazione.

Il calendario prevede tappe strutturate in incontri della durata di cinque ore ciascuno, durante i quali le aziende partecipanti potranno presentare i propri vini, raccontare le caratteristiche del territorio e sviluppare nuove opportunità commerciali.

A supportare l’intero progetto sarà l’agenzia Wine Channel, che affiancherà il Consorzio nella gestione degli eventi e nella comunicazione, garantendo visibilità e copertura mediatica alle attività in programma.

“L’obiettivo è chiaro: raccontare il Primitivo di Manduria non soltanto come eccellenza enologica, ma come espressione autentica di un territorio, della sua storia e della sua identità – dichiara il presidente Novella Pastorelli – Attraverso degustazioni e momenti di confronto diretto con operatori e buyer internazionali, intendiamo valorizzare in modo concreto il patrimonio rappresentato dalla nostra denominazione. Questa iniziativa rappresenta un ulteriore e significativo passo nel percorso di internazionalizzazione del Consorzio, prosegue,

confermando l’impegno nel promuovere il vino simbolo della Puglia sui mercati esteri e nel rafforzare la presenza in contesti ad alto potenziale”.