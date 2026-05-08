Giochi Mediterraneo Taranto 2026, il 13 maggio l’evento dei ‘-100 giorni’

Il conto alla rovescia verso i XX Giochi del Mediterraneo entra nel vivo. Il Comitato Organizzatore di Taranto 2026 ha convocato per mercoledì 13 maggio, alle ore 12.00, nella sede della Camera di Commercio di Taranto, la conferenza stampa ufficiale dedicata ai “-100 giorni” dall’apertura della manifestazione internazionale, in programma dal 21 agosto al 3 settembre tra il capoluogo ionico e altri comuni pugliesi.

All’incontro prenderanno parte il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il sindaco di Taranto Pietro Bitetti e il presidente del Comitato Organizzatore Massimo Ferrarese.

La conferenza sarà l’occasione per fare il punto sullo stato di avanzamento dei preparativi e sull’eredità infrastrutturale, sportiva e culturale che i Giochi lasceranno al territorio pugliese. Al centro dell’incontro, in particolare, gli aggiornamenti sui lavori negli impianti sportivi, il programma culturale e di intrattenimento collegato all’evento, il piano ticketing e la presentazione ufficiale delle medaglie dei Giochi.

I XX Giochi del Mediterraneo vedranno la partecipazione di 26 Paesi membri del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, con una presenza attesa compresa tra 4mila e 5mila atleti provenienti da Europa, Africa e Asia. Gli sportivi si confronteranno in circa trenta discipline, trasformando Taranto e la Puglia in uno dei principali palcoscenici sportivi internazionali del 2026.