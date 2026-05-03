Bari Med Marathon, minuto di silenzio per Alex Zanardi

Un momento di raccoglimento ha segnato la partenza della Bari Med Marathon, la mezza maratona internazionale dei Paesi del Mediterraneo che questa mattina ha attraversato il centro di Bari. Prima dello start, atleti e partecipanti hanno osservato un minuto di silenzio in ricordo di Alex Zanardi, scomparso il 1° maggio.

Figura simbolo di determinazione e resilienza, Zanardi – ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico di handbike – è stato ricordato come un punto di riferimento per le nuove generazioni. “Era un esempio per tutti noi, soprattutto per i ragazzi”, ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, presente all’evento dove ha preso parte alla 10 km non competitiva.

L’edizione di quest’anno della Bari Med Marathon è dedicata alla Turchia e ha registrato circa 2000 partecipanti provenienti da 34 Paesi. Tra le delegazioni più numerose quella della Macedonia del Nord, insieme ad atleti arrivati da Stati Uniti, Canada, Spagna e Grecia.

Le due gare competitive, entrambe sulla distanza dei 21 chilometri, sono partite dalla Pane e Pomodoro, uno dei luoghi simbolo del lungomare cittadino, offrendo un percorso che ha unito sport e valorizzazione del territorio.