Bari, al Parco Rossani viali intitolati a undici giornalisti nella Giornata della libertà di stampa

Questa mattina, a Bari, il Parco Rossani è stato teatro di una cerimonia istituzionale dedicata alla memoria e al valore del giornalismo. Undici viali e luoghi del parco sono stati intitolati ad altrettanti protagonisti dell’informazione: Leonardo Sciascia, David Sassoli, Oronzo Valentini, Giuseppe Gorjux, Mario Gismondi, Andrea Castellaneta, Federico Pirro, Antonio Rossano, Nicola Sbisà, Michele Abbate e Michele Lomaglio.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Bari insieme all’Ordine dei Giornalisti della Puglia, si inserisce nelle celebrazioni della Giornata mondiale della libertà di stampa, sottolineando il ruolo fondamentale dell’informazione libera e responsabile nella vita democratica.

“È il riconoscimento di una intera comunità ai protagonisti del giornalismo locale e nazionale”, ha dichiarato il sindaco Vito Leccese. “Nella Giornata internazionale della libertà di stampa, dedichiamo questi viali a persone che con le parole ci hanno lavorato sul serio, scegliendo con ostinazione la strada più complessa della comprensione e del racconto”.

Il primo cittadino ha inoltre evidenziato la volontà dell’amministrazione di trasformare il Parco Rossani in un hub dedicato alla creatività, alla formazione e al sapere, capace di custodire e valorizzare l’eredità culturale e professionale di figure che hanno dato prestigio alla città e al Paese. Annunciate anche future intitolazioni, tra cui quelle a Alba de Céspedes, Fortunata Dell’Orzo e Cristina Casale.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia, Maurizio Marangelli, che ha ringraziato il Comune per la scelta, definendo i giornalisti ricordati “esempi non solo di buon giornalismo ma soprattutto di impegno civile al servizio dei cittadini”. L’auspicio, ha concluso, è che l’iniziativa rappresenti l’inizio di un percorso condiviso a sostegno della categoria e dei valori dell’informazione.