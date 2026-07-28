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Puglia e Messico si incontrano a tavola: una masseria riscopre due tradizioni

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Nel cuore della Valle d’Itria una masseria pugliese ha scelto di costruire un ponte culturale attraverso la cucina, proponendo un percorso gastronomico che unisce ingredienti e tradizioni del Sud Italia con quelli della cultura messicana.

L’iniziativa nasce dall’idea di valorizzare prodotti locali come olio extravergine, ortaggi, formaggi e farine antiche, reinterpretandoli con tecniche e sapori provenienti dall’America Latina.

Il risultato è un’esperienza culinaria che conserva l’identità della cucina pugliese, aprendosi però a contaminazioni internazionali sempre più apprezzate dai turisti stranieri.

Negli ultimi anni il turismo enogastronomico è diventato uno dei principali motori dell’economia regionale. Sempre più visitatori scelgono infatti la Puglia non soltanto per il mare, ma anche per vivere esperienze autentiche tra masserie, frantoi, cantine e laboratori artigianali.

L’incontro tra culture diverse dimostra come la tradizione possa continuare a innovarsi senza perdere il legame con il territorio.

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