Puglia e Messico si incontrano a tavola: una masseria riscopre due tradizioni

Nel cuore della Valle d’Itria una masseria pugliese ha scelto di costruire un ponte culturale attraverso la cucina, proponendo un percorso gastronomico che unisce ingredienti e tradizioni del Sud Italia con quelli della cultura messicana.
L’iniziativa nasce dall’idea di valorizzare prodotti locali come olio extravergine, ortaggi, formaggi e farine antiche, reinterpretandoli con tecniche e sapori provenienti dall’America Latina.
Il risultato è un’esperienza culinaria che conserva l’identità della cucina pugliese, aprendosi però a contaminazioni internazionali sempre più apprezzate dai turisti stranieri.
Negli ultimi anni il turismo enogastronomico è diventato uno dei principali motori dell’economia regionale. Sempre più visitatori scelgono infatti la Puglia non soltanto per il mare, ma anche per vivere esperienze autentiche tra masserie, frantoi, cantine e laboratori artigianali.
L’incontro tra culture diverse dimostra come la tradizione possa continuare a innovarsi senza perdere il legame con il territorio.