San Vito dei Normanni, un San Valentino con la Pro Loco

Un San Valentino speciale a San Vito dei Normanni, perché oltre agli innamorati è in festa anche la Pro Loco “Porta del Salento”, che proprio domani aprirà i battenti della sua sede in Piazza Carducci, 35, in un locale ai piedi della Torre dell’Orologio messo a disposizione dalla civica amministrazione.

L’evento, che va sotto il titolo “Innamorati della Città”, prevede un primo momento alle 17.30 nella Chiesa di San Giovanni. Qui interverranno il Presidente della Pro Loco, Dario Romano – che ricorderà la vocazione della Pro Loco ad amare la bellezza – e Ilaria Pecoraro, Presidente regionale dell’Associazione Italia Nostra Puglia. L’Arch. Pecoraro terrà un intervento dal titolo “innamorati delle fragilità” per raccontare come ci si può prendere cura del patrimonio.

Alle 18:30, ci si sposterà poi in piazza Carducci. Qui il taglio del nastro sarà fatto in maniera corale da cittadini sanvitesi rappresentanti delle varie anime della città, nell’idea che la Pro Loco sia una casa aperta a tutti: “Innamorati delle Differenze” è, infatti, il titolo di questo secondo momento. Per le conclusioni interverranno Rocco Lauciello, Presidente del Comitato regionale UNPLI Puglia – APS, il Sindaco di San Vito, Silvana Errico, e il Presidente del Consiglio Regionale pugliese, l’on. Toni Matarrelli.

Anche in questa occasione sarà possibile tesserarsi alla Pro Loco, nella campagna sociale aperta fino al 28 febbraio.