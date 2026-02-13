Leggi tutto" />

Task force regionale per l’apertura dell’ospedale Monopoli–Fasano

La Presidenza della Regione Puglia ha istituito una task force per coordinare le attività legate all’apertura del nuovo ospedale Monopoli–Fasano. Al tavolo, coordinato dal capo di Gabinetto, hanno partecipato i dirigenti dei dipartimenti regionali Salute e Trasporti (servizi e viabilità), insieme ai vertici di Asl Bari e della Città metropolitana di Bari. Nei prossimi giorni il confronto sarà esteso anche ai Comuni di Monopoli e Fasano.

Il focus della riunione ha riguardato l’accessibilità alla struttura, sia per gli utenti sia per i circa 600 dipendenti previsti. La viabilità di accesso, ordinaria e dedicata ai mezzi di soccorso, è indicata in fase di imminente completamento: le opere, realizzate nell’ambito dell’appalto, saranno prossimamente consegnate al Comune di Monopoli. Parallelamente, è stata posta attenzione al potenziamento del trasporto pubblico, con interventi attesi sia sulle linee urbane di Monopoli e Fasano sia sui collegamenti extraurbani provinciali.

Asl Bari ha inoltre aggiornato e trasmesso il censimento delle provenienze del bacino di utenza e una stima degli spostamenti casa-lavoro del personale sanitario, elementi che serviranno a definire un piano della mobilità coerente con l’avvio operativo dell’ospedale.

