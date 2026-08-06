Sotto le stelle a Sant’Angelo: pic-nic serale e astronomia nel Parco dell’Alta Murgia

Una serata tra natura, divulgazione scientifica e convivialità, nel suggestivo scenario del Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Domenica 16 agosto 2026, il Centro Visite della Grotta di Sant’Angelo, a Santeramo in Colle, ospiterà l’evento “Sotto le Stelle a Sant’Angelo”, un appuntamento pensato per famiglie, appassionati di astronomia e amanti degli spazi aperti.

L’iniziativa prenderà il via alle ore 20:00 e accompagnerà i partecipanti fino a mezzanotte, con un programma che unisce il tradizionale pic-nic al tramonto a un percorso di scienza partecipata e osservazione del cielo guidato da esperti astrofili. Il ritrovo è previsto presso il Centro Visite della Grotta di Sant’Angelo, mentre gli spazi museali resteranno aperti in via straordinaria fino a mezzanotte, con la possibilità di visitare l’allestimento dedicato al sito.

La serata offrirà un’occasione di incontro e approfondimento in un contesto particolarmente favorevole all’osservazione astronomica, lontano dall’inquinamento luminoso e immerso nella biodiversità murgiana. In programma anche momenti dedicati ai più giovani, che potranno avvicinarsi al cosmo con il supporto di telescopi professionali e binocoli astronomici messi a disposizione dagli organizzatori.

L’attività scientifica vedrà la collaborazione di ICARUS Astronomia – Poliedrika APS, della Società Astronomica Pugliese e dell’Osservatorio Astronomico Conversano “Asteroide di Chicxulub”, con un percorso divulgativo dedicato ai fenomeni astronomici del periodo, alle congiunzioni planetarie, alle fasi lunari di agosto 2026 e al tema della tutela dei cieli bui.

Accanto all’osservazione del cielo, spazio anche alla convivialità: i partecipanti potranno portare il proprio pic-nic da casa, in modalità plastic-free, utilizzando materiali riutilizzabili, compostabili o in carta. Sarà inoltre disponibile un angolo bevande con acqua, birra e vino biologico.

L’organizzazione invita i partecipanti a portare un telo per sdraiarsi sul prato, una giacca o una felpa per le ore serali e, per chi lo desidera, anche il proprio telescopio o binocolo, così da condividere l’esperienza con altri appassionati.

La partecipazione al pic-nic è libera e gratuita, mentre l’osservazione astronomica prevede un contributo volontario a sostegno dei progetti di tutela dell’Archeoclub. L’ingresso agli spazi museali del Centro Visite, aperto dalle ore 16:30, è invece a pagamento, con informazioni disponibili sul sito grottadisantangelo.it/biglietti.

Non è richiesta prenotazione né per il pic-nic né per l’attività astronomica. La struttura è accessibile alle persone con disabilità. Per informazioni è attivo anche il numero WhatsApp +39 3758344382.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Santeramo in Colle, Assessorato alle Politiche Culturali.