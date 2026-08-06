Torremaggiore celebra Federico II: storia, cultura e spettacolo

Un viaggio nel cuore del Medioevo per riscoprire le radici storiche di Torremaggiore e rafforzare il legame della comunità con Federico II di Svevia. Dall’11 agosto al 6 settembre 2026 torna “Suggestioni Sub Flore”, la rassegna che trasformerà Castel Fiorentino, il centro storico Codacchio e altri luoghi simbolici della città in scenari di rievocazioni, spettacoli e incontri culturali.

Giunta alla sua settima edizione, la manifestazione propone un programma articolato tra visite guidate, accampamenti medievali, rappresentazioni teatrali, feste di contrada, convegni, iniziative astronomiche ed esperienze enogastronomiche. Un racconto diffuso che valorizza Torremaggiore “Città d’Arte” e restituisce centralità alla figura dello “Stupor Mundi”, morto a Castel Fiorentino il 13 dicembre 1250.

Ad aprire il calendario, martedì 11 agosto, sarà “Fiorentino sotto le stelle”: una serata nel sito archeologico dedicata alle visite, agli spettacoli e all’osservazione del cielo, accompagnata da approfondimenti astronomici.

La Settimana Federiciana entrerà nel vivo domenica 30 agosto con visite guidate e accampamenti nella suggestiva cornice di Castel Fiorentino, con la presenza del poeta e scrittore Franco Arminio. Nei giorni successivi il pubblico potrà immergersi nelle atmosfere del villaggio medievale, partecipare alle feste delle contrade e assistere alla presentazione del libro “Il figlio del falco” di Michele Lavacca.

Il programma comprenderà anche la rievocazione della Disfatta di Fiorentino e la caratteristica cena medievale nel Codacchio, appuntamento capace di unire storia, convivialità e riscoperta del borgo antico.

Il 5 e 6 settembre in programma la 41ª edizione del Corteo Storico di Fiorentino e Federico II, tra le manifestazioni identitarie più longeve e rappresentative di Torremaggiore. A chiudere l’edizione 2026 sarà il concerto all’alba di Silvia Mezzanotte a Castel Fiorentino: un incontro suggestivo tra musica, storia e paesaggio.

“Suggestioni Sub Flore” si conferma così non soltanto una rievocazione del passato, ma un progetto di promozione culturale, sociale e turistica. Il crescente coinvolgimento di associazioni, cittadini e realtà del territorio contribuisce a rendere il patrimonio storico locale vivo, accessibile e capace di parlare a tutte le generazioni.

L’iniziativa gode del patrocinio della Regione Puglia ed è organizzata dal Comune di Torremaggiore – Assessorato alla Cultura e al Turismo, in collaborazione con il Centro Attività Culturali “Don Tommaso Leccisotti”, APS Borgo Antico, Arcieri Storici “Turris Maior”, “Insieme per Fiorentino” APS e Sbandieratori e Musici “Florentinum Torremaggiore”.