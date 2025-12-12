Il Comitato Organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 ha siglato un accordo strategico con Federalberghi Taranto e Federalberghi Puglia per la gestione dell’accoglienza del personale tecnico e logistico impegnato nelle competizioni, in programma dal 21 agosto al 3 settembre 2026.
“Il Comitato Organizzatore – ha dichiarato il presidente Massimo Ferrarese – prosegue il percorso operativo verso il 2026, riconoscendo al territorio un ruolo da protagonista”.
Il protocollo, firmato dal dg Carlo Molfetta, dal presidente pugliese e vicepresidente nazionale di Federalberghi Francesco Caizzi e dal presidente di Federalberghi Taranto Marcello De Paola, punta a garantire un’organizzazione coordinata e distribuita sul territorio. Grazie alla collaborazione saranno individuate le strutture più idonee a ospitare lo staff, per circa 19mila pernottamenti tra la provincia di Taranto e altre aree pugliesi coinvolte.
Federalberghi assicurerà standard qualitativi omogenei e supporterà la definizione di un modello di accoglienza integrato.
“La Puglia sarà protagonista come sistema organizzato e coeso”, ha sottolineato Caizzi. “Il territorio tarantino è pronto a fare la sua parte”, ha aggiunto De Paola. “La firma di questo accordo rappresenta un passo decisivo verso un sistema di accoglienza all’altezza dei Giochi”, ha concluso Ferrarese.
Taranto, Giochi Mediterraneo: accordo con Federalberghi per l’accoglienza
