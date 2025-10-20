Ulivi monumentali: a Ostuni incontro per promuovere conservazione e valorizzazione

Lavorare sul contrasto alla xylella e sulla resilienza della natura partendo dalle pratiche sperimentali per tutelare ulivi secolari e produzione olivicola; fornire strumenti di conoscenza e risposte operative concrete sulle pratiche e gli interventi possibili agli operatori economici e sociali; salvaguardare il paesaggio degli ulivi monumentali che rappresenta il patrimonio non solo ambientale di questo territorio: nasce con questi scopi il seminario di studi e proposte sulla conservazione e valorizzazione dell’ambiente degli ulivi secolari organizzato dal Parco naturale regionale delle Dune Costiere insieme al Comune di Ostuni, il Gal Alto Salento e l’istituto agrario “Pantanelli” di Ostuni.

L’incontro si terrà domani, martedì 21 ottobre, dalle 16 alle 19 presso il municipio di Ostuni. Insieme ai sindaci della Città Bianca, di Monopoli, Fasano e Carovigno parteciperanno il dirigente scolastico dell’Itet “Pantanelli” Natale Palmisano e il dirigente dell’osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia Salvatore Infantino.

Diverse le comunicazioni scientifiche: l’esperto patologo vegetale Marco Scortichini si soffermerà sulle cause e le cure del disseccamento dell’olivo; il docente di chimica dell’università del Salento Francesco Fanizzi parlerà della spettroscopia di risonanza magnetica nucleare al servizio dell’olivicoltura mentre Francesco Porcelli dell’università di Bari si occuperà della gestione dei vettori e delle infezioni di xylella. Il dibattito, moderato dal direttore del parco delle Dune Costiere Michele Lastilla, sarà concluso dal presidente del Gal Alto Salento Bonaventura Cucci.