Vincenzo Cesareo nuovo presidente di Unioncamere Puglia

Vincenzo Cesareo è il nuovo presidente di Unioncamere Puglia. L’imprenditore tarantino è stato eletto all’unanimità dall’Assemblea dell’Unione regionale delle Camere di commercio e succede a Luciana Di Bisceglie, presidente della Camera di commercio di Bari.

Cesareo è già presidente della Camera di commercio di Brindisi-Taranto e guida Comes, azienda di impiantistica industriale fondata a Taranto nel 1988 e attiva nei settori dell’energia, della siderurgia, dell’idrogeno e della componentistica per il nucleare, con presenza sui mercati nazionali e internazionali. Nel suo curriculum figurano anche la presidenza di Confindustria Taranto e un’esperienza in Federmeccanica.

Il nuovo presidente ha annunciato di voler garantire continuità al lavoro svolto, con particolare attenzione alle trasformazioni che stanno interessando il sistema produttivo pugliese. Tra le principali sfide indicate ci sono la transizione tecnologica ed energetica, i nuovi equilibri geopolitici e la difficoltà delle imprese nel reperire competenze adeguate.

Cesareo punta a rafforzare il ruolo di Unioncamere Puglia come luogo di ascolto delle aziende e di rappresentanza dell’economia regionale nei tavoli istituzionali regionali, nazionali ed europei. Centrale, secondo il nuovo presidente, sarà anche la capacità di tenere insieme sviluppo industriale, tutela dell’ambiente, occupazione e coesione sociale.

Tra le priorità della nuova presidenza figurano inoltre la promozione delle imprese pugliesi in Italia e all’estero attraverso fiere e missioni, il sostegno nell’accesso a nuove opportunità e una maggiore attività di formazione e informazione sui cambiamenti normativi e sui fattori che incidono sulla competitività.