Eventi in Puglia oggi: Jovanotti a Bari, la Sagra a Mare a Molfetta, De André sinfonico a Bisceglie e grande musica nel Salento

Dal Jova Summer Party alla Darsena Marisabella di Bari alla spettacolare Sagra a Mare della Madonna dei Martiri a Molfetta, dal repertorio di Fabrizio De André in versione sinfonica a Bisceglie al jazz sinfonico dell’Orchestra regionale dei Conservatori al Teatro Apollo di Lecce. È particolarmente vario il calendario degli appuntamenti di oggi, martedì 8 settembre 2026, in Puglia. Tra le alternative anche il Barocco Festival a Mesagne, Danilo Rossi a Soleto, il Salento Book Festival a Tricase, musica rock a Monopoli e il musical K-Pop a Vieste.

Il grande evento della giornata è indubbiamente a Bari, dove arriva il Jova Summer Party 2026 – L’Arca di Lorè. Dopo la cancellazione della data prevista il 17 agosto a Barletta, lo show di Jovanotti è stato trasferito alla Darsena Marisabella, nel porto del capoluogo. Le porte apriranno alle 15, mentre l’inizio dell’evento è fissato alle 16.30. I biglietti acquistati per Barletta restano validi. I prezzi partono da 60 euro più prevendita per il posto unico, 86 euro per il Pit, mentre è prevista anche la formula Terrazza.

L’afflusso previsto è molto elevato e per questo è stato predisposto un piano straordinario della mobilità. Dalle 14.15 alle 21.03 saranno attivi collegamenti potenziati tra l’area dello stadio San Nicola e via Di Maratona con frequenza di circa 12 minuti; per il ritorno le corse riprenderanno dalle 23.45 fino alle 2.15. Esteso fino alle 2.30 anche il Park&Ride di Pane e Pomodoro. Sono inoltre previste variazioni per diverse linee urbane. Chi deve raggiungere il concerto farà bene a muoversi con largo anticipo.

A pochi chilometri, Molfetta vive invece uno dei giorni più importanti dell’anno con la Festa della Madonna dei Martiri. Il momento centrale è la tradizionale Sagra a Mare. Alle 15 l’immagine della Madonna uscirà dalla Basilica per essere consegnata ai marinai; alle 16 è previsto l’imbarco del simulacro. Dopo il percorso sul mare, alle 20 la Madonna sbarcherà alla Banchina Seminario e inizierà la solenne processione verso la Cattedrale.

La festa sarà accompagnata dalla musica delle bande: alle 18.30 è previsto il concertone della Grande Orchestra di Fiati “Enrico Annoscia” di Bari e del Gran Complesso Bandistico Santa Cecilia di Molfetta; alle 22 riprenderà il concerto in Cassa Armonica. Alle 23 il cielo sul porto sarà illuminato dallo spettacolo pirotecnico, seguito dalla conclusione musicale. È uno degli appuntamenti tradizionali più spettacolari dell’8 settembre pugliese.

A Bisceglie, alle 21 al Teatro Mediterraneo, arriva invece “Faber Symphoniker”, il progetto dell’Orchestra Filarmonica Pugliese dedicato a Fabrizio De André. Apertura delle porte alle 20.30. A dirigere l’orchestra sarà il maestro Michele Consueto, autore anche degli arrangiamenti e delle orchestrazioni, mentre Pantaleo Annese sarà voce solista e narrante.

Il programma attraversa alcune delle canzoni più celebri di De André, da Bocca di Rosa e Don Raffaè a Via del Campo, La canzone dell’amore perduto, Ho visto Nina volare e Il pescatore. Un concerto che mette insieme canzone d’autore, narrazione e grande orchestra. I biglietti sono disponibili attraverso Vivaticket.

Nel Brindisino, Mesagne ospita uno degli appuntamenti più raffinati della serata. Alle 21 nel Castello Normanno Svevo, il Barocco Festival Leonardo Leo presenta “La musica delle terre”, viaggio tra musica colta e tradizioni popolari. Protagonisti il tenore Joann Francis Folquè e La Confraternita de’ Musici, diretta da Cosimo Prontera.

Il programma attraverserà moresche, ciaccone, danze italiane ed europee e musiche nate dall’incontro tra culture differenti. In scaletta pagine di Monteverdi, Merula, Uccellini, Marini e Gaspar Sanz, fino alle tradizioni musicali boliviane, brasiliane e meridionali. Il percorso arriverà anche alla tarantella e all’Antidotum Tarantulae, antica melodia legata ai rituali del tarantismo. Informazioni al 347 0604118.

A Lecce, alle 20 al Teatro Apollo, protagonista l’Orchestra regionale dei Conservatori di Musica di Puglia. Settanta giovani musicisti provenienti dai Conservatori di Bari, Foggia, Lecce, Monopoli e Taranto saranno diretti da Roberta Peroni nel concerto “Il Jazz Sinfonico”. L’ingresso è libero.

La serata si aprirà con George Gershwin e l’Overture Cubana, seguita da Un Americano a Parigi. Completerà il programma la Suite per orchestra di varietà di Dmitrij Šostakovič. Un repertorio costruito sul confine tra grande tradizione sinfonica, jazz e contaminazione musicale.

Sempre nel Salento, alle 21 al Giardino Opera Pia di Soleto, appuntamento con Danilo Rossi & The New Gipsy Project per la ventiseiesima edizione de I Concerti del Chiostro. Rossi, storica prima viola del Teatro alla Scala di Milano, sarà affiancato da Marian Serban al cymbalom, Nelu Batalu alla fisarmonica e Nicolae Petre al contrabbasso. L’ingresso è libero, con posti a sedere disponibili fino a esaurimento; accesso dalle 20.30.

Il concerto mette in dialogo la formazione classica di Rossi con la tradizione gitana e balcanica, rileggendo autori come Dvořák, Brahms e Bartók. Il Trio Gipsy ha alle spalle collaborazioni con nomi quali Vinicio Capossela, Stefano Bollani, Moni Ovadia, Samuele Bersani ed Ennio Morricone.

Per chi preferisce i libri, a Tricase il Salento Book Festival propone due incontri nell’Atrio di Palazzo Gallone. Alle 20 Dario Stefano presenta Vino & Turismo. Teoria e pratica dell’enoturismo in cantina, dialogando con Leda Cesari. Alle 21 Ivan Cotroneo presenta invece il romanzo Grande, accompagnato dall’attrice Vittoria Schisano. Gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.

Sul Gargano è entrato nel vivo Vieste in Love, la settimana di eventi dedicata ai diversi linguaggi dell’amore. Questa sera alle 21.30 a Marina Piccola è in programma “K-Pop Revolution – Il Musical”, spettacolo dell’Accademia Musical Art tra coreografie, performance dal vivo, effetti scenici e sonorità ispirate al fenomeno coreano. Una proposta pensata soprattutto per giovani e famiglie.

A Monopoli, invece, Piazza Vittorio Emanuele II ospiterà dalle 20 un concerto rock in memoria di Massimo Guccione, giovane musicista scomparso nei mesi scorsi a 19 anni. Diverse band coordinate dalla Scuola del Rock si alterneranno sul palco. Alla musica saranno affiancate fotografie e immagini dedicate alla vita del ragazzo, alle amicizie, ai viaggi e alla sua passione musicale.

Ad Andria, alle 20.30 al Centro Don Pino Puglisi, comincia invece la rassegna “Margine”, dedicata ai quartieri periferici e alla cultura come strumento di comunità. L’apertura è affidata all’Orchestra Città di Andria, con un percorso attraverso autori italiani e internazionali. Ingresso libero.

A Cisternino è infine il giorno della tradizionale Fiera della Bomminella, una delle manifestazioni storiche della Valle d’Itria. La giornata conclude il programma “Intorno alla Bomminella”, dedicato nei giorni scorsi a musica, memoria e tradizioni locali. Per informazioni turistiche è disponibile l’Infopoint di Cisternino al 393 0084805.