Ancora un bancomat esploso: questa volta a Cassano delle Murge

Ancora un assalto ai bancomat in Puglia. Nella notte appena trascorsa, un nuovo raid è stato messo a segno nel Barese, a Cassano delle Murge, dove intorno alle 4.40 una doppia esplosione ha distrutto lo sportello automatico della Banca Popolare Pugliese, svegliando di soprassalto i residenti della zona.

L’episodio si è verificato in via Vittorio Emanuele II, nei pressi di piazza Garibaldi. A poco più di un mese dal tentativo fallito ai danni della Banca di Credito Cooperativo di Cassano delle Murge e Tolve, una banda di malviventi è tornata a colpire nel comune murgiano, prendendo nuovamente di mira una postazione bancomat.

Questa volta il colpo è andato a segno: i ladri, utilizzando la tecnica della “marmotta”, sono riusciti a far saltare lo sportello e a impossessarsi del bottino, il cui ammontare non è stato ancora quantificato.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cassano delle Murge, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per risalire agli autori del raid.