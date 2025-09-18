Un impiegato di 61 anni di origini salentine, ma residente nella provincia di Treviso, ha perso la vita ieri nella marina di Andrano a causa di un malore mentre stava facendo il bagno: l’uomo si sarebbe allontanato per una nuotata e non avrebbe più fatto ritorno. Le ricerche sono scattate quando la moglie, allarmatasi per la lunga assenza, ha allertato i Carabinieri di Spongano.
Il corpo dell’uomo è stato recuperato dopo circa un’ora a poca distanza dalla riva: inutile, purtroppo, si è rivelato l’intervento dei sanitari del 118.
Marina Poci
(immagine di repertorio)
Andrano, malore mentre fa il bagno: morto salentino residente in Veneto
