Anziana ferita da colpo di arma da fuoco a Bari Vecchia

Un’anziana di 85 anni è rimasta lievemente ferita da un colpo di arma da fuoco mentre si trovava nella propria abitazione a Bari Vecchia. La donna ha subito una piccola abrasione sulla fronte e, dopo l’intervento del personale del 118, non è stato necessario il suo ricovero in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente potrebbe essere stato un atto intimidatorio: i colpi, sparati dall’esterno della casa, avrebbero sfiorato la pensionata, che potrebbe essere stata colpita per errore. Le indagini sono in corso da parte della Polizia di Stato, che non esclude un possibile legame con i recenti episodi di violenza tra gruppi mafiosi baresi in conflitto per il controllo dello spaccio di droga. Questo episodio segue di pochi giorni l’omicidio di Filippo Scavo, avvenuto il 19 aprile in una discoteca di Bisceglie, e il ferimento di un giovane ritenuto vicino al clan Capriati, avvenuto due giorni dopo sempre a Bari Vecchia.