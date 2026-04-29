Ragazzina di 12 anni morsa da un rottweiler a Porto Cesareo: indagini su pregressi litigi tra le ragazze

Una ragazzina di 12 anni è rimasta ferita a una gamba, con prognosi di 20 giorni, dopo essere stata aggredita da un cane rottweiler a Porto Cesareo, vicino al lungomare, ieri sera. L’incidente è al centro di un’indagine da parte dei carabinieri, che stanno esaminando una possibile relazione tra l’episodio e pregressi litigi tra la vittima e la proprietaria del cane, una 15enne del posto.

Le due ragazze, entrambe accompagnate da altre persone, si sarebbero incontrate, scatenando un litigio che ha portato a uno scambio di spintoni. Per motivi ancora in fase di accertamento, il rottweiler avrebbe morso il polpaccio della 12enne. La ragazzina è stata soccorsa da alcuni passanti e successivamente trasportata in ospedale a Lecce, dove ha subito un intervento chirurgico. Il cane è stato messo in quarantena dal servizio veterinario dell’ASL e affidato alla madre della 15enne, la cui posizione è sotto esame da parte dei carabinieri. La madre avrebbe riferito che la 12enne avrebbe compiuto atti di bullismo nei confronti della figlia. Resta da chiarire se l’attacco del cane sia stato un’azione spontanea o se sia stato causato da un comando impartito dalla 15enne.