Anziana trovata morta in casa a Ruvo di Puglia: disposta l’autopsia

È stata disposta l’autopsia sul corpo di Carmela Gattulli, la 92enne di Ruvo di Puglia trovata morta nella prima serata di ieri, 8 febbraio, nell’abitazione che condivideva con la badante e una figlia disabile.

L’incarico è stato conferito al dottor Antonio De Donno dell’istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari, presso i cui laboratori la salma si trova già.

È stata proprio la collaboratrice domestica ad allertare le figlie, che abitano a poca distanza, della morte dell’anziana, che era allettata da molto tempo a causa delle sue delicate condizioni di salute.

Sino a questo momento i Carabinieri, coordinati dalla Procura di Trani, hanno ascoltato la badante e le figlie e stanno passando al vaglio i filmati delle telecamere di videosorveglianza, oltre ad avere eseguito i rilievi del caso nell’appartamento.

Tutte le piste sono ugualmente in piedi, dal malore improvviso alla morte violenta: certamente un grande aiuto per determinare le cause della morte verrà dall’esame autoptico.

