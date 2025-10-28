Assalto a portavalori nelle Marche: tutti pugliesi i presunti responsabili, un ferito

I Carabinieri del Comando Provinciale di Macerata hanno arrestato tre dei presunti componenti della banda che nella serata di ieri, 27 ottobre, ha assaltato due blindati della Mondialpol lungo l’autostrada A14 nel tratto tra Loreto Porto Recanati e Civitanova Marche: i tre, che sarebbero tutti pugliesi, sono stati intercettati a Porto Potenza Picena mentre cercavano di rubare un furgone in un vivaio.

Tra i fermati c’è anche Savino Costantino, 56 anni, pregiudicato di Cerignola, ferito a una gamba durante la sparatoria ingaggiata con le guardie giurate. L’uomo, trovato sanguinante nelle campagne, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per l’estrazione di un proiettile alla gamba destra.

Le sue condizioni sono stabili: è attualmente piantonato dai Carabinieri, in stato di arresto per concorso in tentata rapina aggravata.

Secondo le prime ricostruzioni, il commando, composto da almeno otto persone distribuite su tre veicoli, avrebbe agito intorno alle 18, bloccando il traffico con un’azione coordinata: chiodi lanciati in tre punti dell’autostrada, cinque auto incendiate e colpi di arma da fuoco contro le gomme di un’autocisterna per fermare la circolazione.

I malviventi hanno tentato di far esplodere le casseforti dei mezzi portavalori, ma non sono riusciti a impossessarsi del denaro. Dopo il fallimento del colpo, si sono dati alla fuga in direzione sud a bordo di un furgone. Nessuno è rimasto ferito.

L’autostrada A14 è rimasta chiusa per diverse ore per consentire i rilievi della Scientifica e la bonifica dell’area.

Continuano intanto le ricerche dei restanti membri della banda, fuggiti a piedi attraverso i campi circostanti. Le indagini, coordinate dalla Procura della repubblica di Macerata, si concentrano ora sui collegamenti del gruppo con altre rapine simili avvenute negli ultimi anni nel Centro e nel Nord Italia.

Marina Poci