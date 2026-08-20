Assalto al bancomat a Francavilla Fontana, esplosione nella notte in corso Umberto I

Nuovo assalto a un bancomat nel Brindisino. Nella notte una banda è entrata in azione a Francavilla Fontana prendendo di mira lo sportello Atm della filiale Unicredit di corso Umberto I, a pochi passi da Palazzo Imperiali.

L’esplosione, avvenuta intorno alle 3, ha svegliato numerosi residenti della zona. Secondo i primi accertamenti, per scardinare lo sportello sarebbe stata utilizzata la cosiddetta tecnica della “marmotta”, già impiegata in numerosi colpi messi a segno nelle ultime settimane in Puglia.

Al momento non è ancora stato accertato se i malviventi siano riusciti a impossessarsi del denaro contenuto nell’Atm. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini, e i vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana per la messa in sicurezza dell’area.

Gli investigatori stanno acquisendo e analizzando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per ricostruire le fasi dell’assalto e individuare i responsabili.