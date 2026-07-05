Assalto al bancomat ad Adelfia: sportello fatto esplodere con la “marmotta”

Nuovo assalto notturno a uno sportello automatico, a sole 24 ore da un episodio analogo avvenuto nel Barese. Intorno alle 2.50, alcuni malviventi hanno fatto esplodere il bancomat della Banca di Credito Cooperativo di Adelfia, in via Generale Dalla Chiesa, utilizzando il cosiddetto metodo della “marmotta”.

Secondo le prime ricostruzioni, le esplosioni sarebbero state due. La banda sarebbe arrivata a bordo di un’Audi RS6 grigia, ritenuta la stessa utilizzata il giorno precedente per un colpo a Bernalda, in Basilicata. Dopo la deflagrazione, i responsabili si sono dati alla fuga.

Non è ancora chiaro se siano riusciti a portare via denaro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, i militari della compagnia di Triggiano e gli artificieri. Acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza, ora al vaglio degli investigatori.