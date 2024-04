Auto fuori strada sulla Leuca-Gallipoli: morto un 22enne, in codice rosso un altro giovane

Un incidente stradale mortale si è verificato poco prima della mezzanotte di ieri, 31 marzo, sulla strada statale 274 che collega Gallipoli a Leuca, all’altezza di Salve. Un’Audi A6 con a bordo due ragazzi di 22 e 19 anni è uscita fuori strada sfondando il guardrail e terminando la sua corsa nella scarpata. Malgrado i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118, allertati da alcuni automobilisti di passaggio che hanno notato l’auto incidentata, il 22enne, originario di Presicce-Acquarica, non è sopravvissuto all’impatto ed è morto sul posto. Il 19enne che viaggiava con lui, un ragazzo di Salve, è stato invece soccorso e trasportato in codice rosso presso l’ospedale Cardinal Panico di Tricase. Le sue condizioni sono stabili nella loro gravità.

Due squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Lecce, Distaccamenti di Gallipoli e Ugento, sono intervenute provvedendo alla bonifica del mezzo e alla messa in sicurezza dell’area.

Sulla dinamica del sinistro indagano i Carabinieri.

