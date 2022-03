Auto si ribalta all’incrocio della morte: quattro ragazzi feriti

Quattro feriti all’alba di domenica in un incidente stradale verificatosi all’ingresso di Brindisi, all’altezza del cosiddetto “incrocio della morte”: per cause in corso d’accertamento una Golf si è ribaltata sfondando il cordolo del rondò. Alla guida della vettura un ragazzo brindisino di 23 anni. I quattro feriti sono stati trasportati in ambulanza al vicino ospedale Perrino: nessuno di loro per fortuna è in condizioni preoccupanti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’auto ealla disattivazione dell’alimentazione elettrica e la bonifica dell’impianto di distribuzione del carburante. Spetterà alla polizia stradale determinare le cause dell’incidente.