Ballottaggi in Puglia, urne aperte in sei comuni: sfida decisiva anche a Trani

Urne aperte dalle 7 di questa mattina anche in Puglia per il secondo turno delle elezioni comunali. Sono sei i comuni chiamati al ballottaggio per scegliere il nuovo sindaco: Trani, Molfetta, San Giovanni Rotondo, San Vito dei Normanni, Casarano e Tricase.

Complessivamente sono circa 182mila gli elettori chiamati alle urne nei 203 seggi allestiti nelle città interessate dal voto. Si potrà votare oggi fino alle 23 e domani, lunedì 8 giugno, dalle 7 alle 15. Subito dopo la chiusura delle urne inizierà lo scrutinio.

L’attenzione principale è puntata su Trani, unico capoluogo di provincia pugliese coinvolto in questa tornata elettorale. La sfida è tra Marco Galiano, sostenuto da Pd, Popolari, Italia Viva, Alleanza Verdi e Sinistra, Popolari con Galiano e Per, e Angelo Guarriello, candidato del centrodestra appoggiato da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Movimento Trani Libera e dalla lista Angelo Guarriello. Al primo turno, con un’affluenza del 65%, Galiano aveva superato il 40% dei consensi, mentre Guarriello si era attestato intorno al 30%.

A Molfetta, città attualmente commissariata, il ballottaggio vede contrapposti Manuel Minervini, sostenuto dal campo largo e da Rifondazione comunista, e il candidato civico Pietro Mastropasqua. Minervini al primo turno ha ottenuto il 44%, mentre Mastropasqua si è fermato al 36%.

Sfida tutta al femminile a San Giovanni Rotondo, dove si confrontano Rossella Fini, sostenuta dal campo largo, e Floriana Natale, candidata del centrodestra. Si tratta dell’unico comune tra quelli al voto in cui entrambe le candidate sindaco sono donne.

A San Vito dei Normanni il centrodestra di Giacomo Viva, che al primo turno ha raccolto il 38%, sfida Marco Ruggiero, candidato del campo largo, fermatosi al 37%. A Casarano il confronto è tra Ottavio De Nuzzo, candidato del centrodestra, che al primo turno ha raggiunto il 40%, e Marco Nuzzo, sostenuto dal centrosinistra, con quasi il 29%.

A Tricase, infine, ballottaggio tra due candidati civici: Andrea Morciano e Antonio De Donno, che al primo turno del 24 e 25 maggio avevano ottenuto rispettivamente circa il 25% e il 23% dei voti.

In totale sono dodici i candidati ancora in corsa: dieci uomini e due donne. Il voto di oggi e domani definirà il quadro amministrativo nei sei comuni pugliesi rimasti senza sindaco dopo il primo turno.