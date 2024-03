Bari: aggressione in pieno centro, accoltellato un 50enne

Un uomo italiano di circa 50 anni è stato accoltellato intorno alle 9:30 di oggi, 11 marzo, nel viale centrale di piazza Umberto I, a Bari (in prossimità della fontana posta di fronte all’ingresso principale dell’Ateneo), nel cuore del quartiere murattiano.

L’uomo è stato soccorso da personale del 118 e condotto al Policlinico: stando alle prime informazioni, avrebbe riportato ferite non gravi.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Bari. Si indaga per rintracciare l’aggressore.

(foto de la Repubblica – Bari)

