Bari: falso allarme bomba alla Facoltà di Giurisprudenza durante le sedute di laurea

Sarà una seduta di laurea che non dimenticheranno facilmente, gli studenti che nel pomeriggio di oggi, 26 marzo, quando stavano per discutere la tesi, sono stati allontanati dalla sede della facoltà di Giurisprudenza di Bari per un allarme bomba che ha seminato il panico in tutto l’istituto: il suono prolungato dell’allarme del seminterrato, attivatosi per ragioni non chiare, ha squarciato la quiete delle aule, provocando, anche alla luce dei biglietti di minacce rinvenuti nella giornata di ieri nelle stazioni di Trani e Palese, il pronto intervento di Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Carabinieri e artificieri.

Professori, studenti e famiglie sono stati invitati a trasferirsi dal palazzo di piazza Cesare Battisti a quello situato in via Suppa, mentre le forze dell’ordine provvedevano alle verifiche del caso, conclusesi in poche ore con l’esclusione di qualsiasi pericolo per l’incolumità pubblica.

