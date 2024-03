Bari: forti raffiche di vento sull’aeroporto, voli dirottati a Brindisi e Pescara

Sembrerebbe essere la zona del Barese quella più colpita in Puglia dalle raffiche di vento che dalla prima mattinata di oggi, 10 febbraio, si stanno abbattendo sulla regione: per questo motivo, alcuni aerei in atterraggio all’aeroporto di Bari sono stati dirottati a Brindisi e Pescara. In particolare, nello scalo abruzzese sono arrivati i voli partiti da Londra Stansted, Malta e Valencia operati da Ryanair, mentre a Brindisi sono atterrati il Ryanair proveniente da Bologna e il Transavia decollato da Parigi Orly.

Nel capoluogo sono stati segnalati alberi e rami caduti in diverse zone. A Torre a Mare un palo della pubblica illuminazione è caduto colpendo un’auto in sosta. Fortunatamente non si sono registrati danni alle persone, ma in via cautelare il sindaco Decaro ha disposto la chiusura dei giardini pubblici e del cimitero.

Alberi e pali Telecom sono caduti anche nel Brindisino (la località più colpita sembra essere San Pietro Vernotico e, in particolare, la via Mare che è transennata dai volontari della Protezione Civile e chiusa al traffico).

