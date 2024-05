Bari: giudizio immediato per 124 imputati nell’inchiesta su mafia e politica

Si celebrerà a partire dal 2 luglio prossimo, dinnanzi alla seconda sezione penale del Tribunale di Bari, il processo a carico di 124 persone indagate nell’inchiesta “Codice Interno” della Direzione Distrettuale Antimafia, che avrebbe accertato il delitto di scambio elettorale politico-mafioso nel corso delle elezioni amministrative baresi del 2019.

Tra i soggetti che andranno a processo ci sono l’ex consigliera comunale Maria Carmen Lorusso, suo marito, l’ex consigliere regionale Giacomo Olivieri, e suo padre, l’oncologo in pensione Vito Lorusso; nonché esponenti di spicco dei principali clan mafiosi della città, come i boss Savinuccio Parisi e Eugenio Palermiti.

Nell’inchiesta “Codice Interno” gli imputati vengono ritenuti responsabili dalla DDA, a vario titolo, oltre che di scambio elettorale politico-mafioso, anche di estorsione, porto e detenzione di armi da sparo, illecita commercializzazione di sostanze stupefacenti, turbata libertà degli incanti, frode in competizioni sportive, tutti reati aggravati dal metodo mafioso.

Le indagini avrebbero documentato l’ingerenza elettorale di consorterie criminali di tipo mafioso nelle consultazioni, con una penetrante intrusione dei boss e dei loro sodali nel tessuto sociale ed economico della città.

Marina Poci

(nella foto, Maria Carmen Lorusso e Giacomo Olivieri)

