Bari: in arrivo la nave di soccorso migranti Geo Barents, a bordo anche due donne morte

Dopo aver recuperato 85 persone in due distinte operazioni nel Mediterraneo tra sabato e domenica scorsi, la Geo Barents, nave di ricerca e soccorso della organizzazione non governativa Medici Senza Frontiere, dovrà approdare a Bari: è quello del capoluogo della Regione Puglia il porto sicuro assegnato dalle autorità italiane alla nave, su cui vi sono anche diversi minori non accompagnati e i corpi di due donne che non sono sopravvissute alla traversata (una delle due è deceduta proprio a bordo della Geo Barents, dopo essere stata soccorsa).

“Nonostante le molteplici richieste di assegnazione di un porto più vicino per sbarcare gli 85 sopravvissuti rimasti a bordo, compresi i bambini non accompagnati, invece di fornire assistenza cruciale nel più breve tempo possibile a decine di sopravvissuti estremamente scioccati che hanno assistito alla morte o alla scomparsa in mare di parenti e compagni di viaggio, le autorità italiane li stanno costringendo a giorni di navigazione non necessari”, denuncia lo staff di MSF sul social X.

