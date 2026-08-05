Bari ricorda le 16 vittime del disastro aereo di Capo Gallo: domani la commemorazione a 21 anni dalla tragedia

Si terrà domani, giovedì 6 agosto, la commemorazione del 21° anniversario del disastro aereo di Capo Gallo, in ricordo delle 16 persone che persero la vita nell’incidente dell’ATR 72 partito da Bari e diretto a Djerba, in Tunisia, precipitato nelle acque siciliane il 6 agosto 2005.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione Disastro aereo di Capo Gallo con la collaborazione e il patrocinio della Città di Bari, della Regione Puglia e di Aeroporti di Puglia.

Le celebrazioni inizieranno alle 19 nella parrocchia di San Sabino con una messa celebrata dal parroco Dante Leonardi, accompagnata dalle esecuzioni del controtenore Niko Angelis e dell’organista Alfonso Testini. A seguire, nel parco di Punta Perotti, presso la stele “Sulle ali della memoria”, si terrà la deposizione di una corona di fiori in memoria delle vittime.

Alla cerimonia parteciperanno la presidente dell’associazione Rosanna Baldacci, il sindaco di Bari Vito Leccese, il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e il presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Maria Vasile.

Il disastro di Capo Gallo costò la vita a 16 persone, tra cui due componenti dell’equipaggio e quattordici passeggeri, lasciando una profonda ferita nella comunità barese che ogni anno rinnova il ricordo delle vittime.

Nel disastro aereo di Capo Gallo persero la vita 16 persone: Chiara Aquaro (4 anni), Elisabetta Aquaro (44 anni), Carmela Amoruso (53 anni), Barbara Baldacci (23 anni), Maria Grazia Berenato (23 anni), Francesco Cafagno (23 anni), Antonella Capurso (22 anni), Paola Di Ciaula (27 anni), Raffele Ditano (35 anni), Enrico Fallacara (39 anni), Annamaria Palmisano (53 anni), Isabella Ruta (31 anni), Rosa Santoro (46 anni), Giuseppe Scamera (25 anni) e due dei componenti dell’equipaggio dell’Atr 72: Moez Bouguerra e Harbaoui Chokri.