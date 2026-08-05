Stornarella, assalto al Postamat nella notte: esplosione con la tecnica della “marmotta”, cassaforte salva

Nuovo assalto a uno sportello bancomat in Puglia. È il quinto episodio registrato in pochi giorni. Il colpo è avvenuto intorno alle 3 della notte a Stornarella, in provincia di Foggia, dove quattro persone con il volto coperto hanno fatto esplodere un Postamat utilizzando la tecnica della “marmotta”, un ordigno inserito nella fessura dell’Atm.

Dopo l’esplosione, i malviventi sono fuggiti a bordo di un’auto di grossa cilindrata senza riuscire a portare via il denaro. I carabinieri e gli artificieri arrivati da Bari hanno accertato che la cassaforte era rimasta integra e le banconote non erano state sottratte.

Sono in corso le indagini, anche attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il sindaco Massimo Colia ha ricordato che la comunità aveva già subito un episodio simile nell’ottobre 2025, sottolineando la preoccupazione per un fenomeno che colpisce servizi essenziali per cittadini e attività economiche e chiedendo maggiore certezza della pena per chi commette questi reati.