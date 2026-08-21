Barletta, fanno esplodere il bancomat della Bcc: colpo fallito, stabile inagibile

Nuovo assalto a un bancomat in Puglia. Intorno alle 3.30 della scorsa notte è stato fatto esplodere lo sportello automatico della filiale della Banca di Credito Cooperativo Appulo Lucana, in via Carlo Maria Giulini a Barletta.

Il colpo sarebbe però fallito. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, ad agire sarebbero state almeno tre persone con il volto coperto, che hanno fatto saltare l’Atm nel tentativo di impossessarsi del denaro custodito nella cassaforte. I malviventi non sarebbero riusciti a prelevare il contante e sono fuggiti a bordo di un’auto scura.

L’esplosione ha provocato danni ingenti all’immobile che ospita l’istituto di credito, dichiarato temporaneamente inagibile fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Sul posto sono intervenuti gli artificieri del Nucleo investigativo di Bari, il personale della Sezione investigativa scientifica dell’Arma, i carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Trani e i vigili del fuoco di Barletta.

Gli investigatori stanno acquisendo le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire la dinamica dell’assalto e individuare i responsabili.